Politieagent betrapt tijdens familiefeest op oudejaar: boete van 750 euro en sanctie

Eén van de buren merkte het feest op omdat er lawaai was en belde de politie. Het ging om een familiefeest in de tuin van een huis, met 12 volwassenen en 4 minderjarigen. Dat is in strijd met de huidige coronaregels. De agent, die er op bezoek was, zal een boete van 750 euro moeten betalen en hij zal ook nog een sanctie krijgen binnen het politiekorps.