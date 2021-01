Politiezone Voorkempen bindt de strijd aan tegen misbruik van lachgas

Tot nu toe kon de politie weinig ondernemen: "We konden alleen optreden om de openbare orde te herstellen. Dan konden we het lachgas wel even afnemen, maar niet in beslag nemen. We moesten het altijd teruggeven."



Nu hebben de vier gemeenten van de PZ Voorkempen hun GAS-reglement aangepast. "Dat betekent dat we lachgas in beslag kunnen nemen en de gebruikers en verkopers ook een GAS-boete kunnen geven tot 350 euro, of tot 175 euro voor 16- en 17-jarigen." De politie hoopt jongeren zo te kunnen overtuigen om geen lachgas meer te gebruiken. Er zullen ook nog boodschappen verspreid worden via sociale media.