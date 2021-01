Jaar na dodelijk ongeval met 11-jarige scholier wordt vrachtwagenverbod in centrum Aalst van kracht 

Celio was op 11 december 2019 's ochtends op weg naar school toen hij aangereden werd door een vrachtwagen ter hoogte van de Tereosfabriek in het centrum van Aalst. Hij overleefde de klap niet. Aan de fabriek, en ook elders in de binnenstad, passeert met de regelmaat van de klok zwaar vrachtverkeer, ook tijdens de spits.

Het ongeval zorgde voor een storm aan verontwaardigde reacties in Aalst, een stille protestmars met bijna 2.000 deelnemers en ook een open brief van enkele bekende inwoners. De stad beloofde een oplossing en die is er nu, na meer dan een jaar wachten. Het Sint-Jozefcollege in Aalst, waar Celio les volgde, reageert tevreden, al bljift het verlies voor de medeleerlingen en de leerkrachten wel erg zwaar.