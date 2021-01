Sarah Loyson (25) uit Rekem opent psychologiepraktijk "Mijn Bubbel" voor coronabeslommeringen

Loysons idee om een praktijk op te starten kwam tijdens en door de coronapandemie tot stand. “Nu iedereen voortdurend in zijn of haar bubbel leeft, ondervinden steeds meer mensen stress, angst en slaapklachten”, licht de jonge psychologe toe. “Ik merkte pas echt hoe groot het probleem was toen ik aan het werk was als hulpverlener in een chatbox. Sommige mensen hebben problemen sinds de komst van het virus, andere kampen dan weer met complicaties die sinds de crisis zijn verergerd. Omdat ik als psycholoog mijn steentje wilde bijdragen, besloot ik om vanaf het nieuwe jaar twee dagen per week voor mezelf te beginnen.”