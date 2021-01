Scholen in Ieper en Kortrijk kiezen voor andere aanpak van leerlingen die op reis zijn geweest

De leerkrachten van de GO! Middenschool Ieper gaan dus "coronacontroles" uitvoeren. Ze gaan vanmorgen aan de leerlingen vragen of ze op reis zijn geweest naar een rode zone in de kerstvakantie. Leerlingen die "ja" antwoorden en in quarantaine zouden moeten zitten, die zal de school naar huis sturen. De directie meent dat de controles nodig zijn. "We beseffen dat het erg indringend is voor de privacy van de ouders én de leerlingen. Maar we doen het omdat de overheid geen betere controlemechanismen aanbiedt. De veiligheid van de leerlingen en leerkrachten is het belangrijkste."

Het RHIZO Lyceum Onze-Lieve-Vrouw Vlaanderen in Kortrijk kiest voor een andere aanpak. Directeur Franceska Verhenne: "We gaan de leerlingen niet vragen of ze op reis zijn geweest. We hebben voor de kerstvakantie een oproep gedaan naar de ouders. Daarin vragen we dat ze het zelf aan ons melden als ze tijdens de vakantie op reis zijn geweest naar een rode zone. We rekenen dus op de verantwoordelijkheidszin en burgerzin van de ouders. En het werkt want dit weekend hebben 5 ouders laten weten dat ze hun zoon of dochter thuis zullen houden. Het is natuurlijk mogelijk dat er ouders dat niet zullen doen. Maar iedereen weet intussen hoe belangrijk het is om de regels strikt na te leven."