Scholieren uit Erpe-Mere kunnen schooltrein niet meer halen nadat NMBS uren wijzigt

De schooltrein tussen Aalst en Erpe-Mere vertrekt nu om 16u16 in plaats van 16u23. Schepen Marleen Lambrecht "Die 7 minuten maken een groot verschil voor de scholieren. Ze kunnen nu niet meer op tijd in het station geraken om die schooltrein te nemen. Veel scholieren hebben tot 16u les, en dan is het te nipt om de trein te halen.

Ondertussen heeft Erpe-Mere de NMBS gecontacteerd voor meer uitleg. "Vooral omdat het niet duidelijk is waarom de trein vervroegd is", zegt Lambrecht. "Ik hoop dat ze rekening houden met onze opmerkingen. Er zijn niet zoveel treinen op een dag, dus het is niet zo dat de scholieren 5 minuten later weer een trein kunnen nemen. Ik denk dat ze een uur moeten wachten. Het is dus wel belangrijk dat de kinderen die trein van 16u23 kunnen nemen."