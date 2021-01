"Situatie is uiterst ernstig": Schotland gaat in lockdown, Britse premier Johnson houdt vanavond toespraak

Schotland gaat vanaf middernacht in lockdown. Dat heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon aangekondigd. Het wordt een strikte lockdown, net zoals die in maart. Sturgeon zegt dat ze zich sinds maart niet meer zoveel zorgen heeft gemaakt als nu. “De situatie is uiterst ernstig". De Britse premier Boris Johnson spreekt vanavond de bevolking toe in verband met nieuwe maatregelen om het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in het VK in te dammen.