Sint-Michielscollege in Brasschaat vraagt ouders of ze op reis zijn geweest: "Quarantaineplicht ook voor leerlingen"

Vandaag openen de scholen weer hun deuren en het Sint-Michielscollege in Brasschaat houdt daarbij rekening met vakantiegangers. De school vraagt aan de ouders van hun leerlingen of ze in de kerstvakantie op reis zijn geweest. "Wij willen hen erop wijzen dat er een quarantaineplicht is van zeven dagen en dat pas bij een negatieve test de leerlingen terug naar school mogen komen," zegt directrice Petra Vertenten. Voor de leerlingen die in quarantaine moeten, zullen er digitale lessen en zelfstudiepakketten beschikbaar zijn.