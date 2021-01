UZ Brussel herneemt vruchtbaarheidsbehandelingen

In de kerstvakantie zijn heel wat vrouwen alweer begonnen met een hormoonbehandeling. Maar vanaf vandaag kunnen ze weer terecht in de kliniek zegt Tournaye: "Het oppikken van de eicellen, het technische gedeelte zeg maar, kan vanaf deze week weer voor bijna 100% van start gaan. Maar dat betekent evengoed dat nog een heleboel mensen moeten wachten omdat we een achterstand hebben opgebouwd. We willen die zo snel mogelijk wegwerken, maar zonder in te boeten aan kwaliteit. Er zal dus spijtig genoeg nog wat vertraging zijn voor sommige patiënten, ook dit jaar. Dat is frustrerend, want uiteindelijk wil je zoveel mogelijk mensen gelukkig maken en aan een kindje helpen."