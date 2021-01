Van talkshow tot loopwedstrijd: deze creatieve alternatieven hebben bedrijven voor een nieuwjaarsreceptie

Heel wat bedrijven kozen voor een eigen radio-uitzending om de kerstperiode op te leuken voor het personeel. Onder meer Orange, Telenet en SD Worx deden dat. "Muziek verbindt", verklaart Bart Van Bambost. Ook in zijn bedrijf, Nipro, werd een live radio-uitzending van drie uur gemaakt.

"We lieten collega's verzoekplaten aanvragen om elkaar te bedanken, en er waren enkele live-interviews", zegt Van Bambost. Nipro maakt medische apparatuur en heeft vestigingen in Europa, de VS en India. "Het was even puzzelen om een tijdstip te vinden waarop iedereen kon meeluisteren. We hoorden achteraf dat onze Indische arbeiders speciaal later in de fabriek zijn gebleven om zeker te kunnen luisteren."