Meer leerlingen veranderden na kerstvakantie van studierichting: "Door corona kregen te veel kinderen A-attest"

Het begin van die 'eerste' schooldag is intussen gepasseerd en goed verlopen. "We hebben iedereen zo goed mogelijk en coronaproof ontvangen. Omdat we iedereen een warm welkom wilden geven, hebben we iedere leerling apart begeleid, met een individuele begeleider. Het was spannend en ik zag veel ouders met een klein hartje afscheid nemen, want het is niet evident om nu over te stappen. Maar het is allemaal in orde gekomen."

"We vinden het zeer belangrijk dat leerlingen zo snel mogelijk in het juiste profiel passen en dat ze op het juiste niveau succes kunnen ervaren", zegt Marinus nog. Dat was overigens ook een van de richtlijnen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Wees er attent voor, laat de leerlingen niet onnodig een jaar verliezen," besluit directeur Marinka Marinus, "We volgen die richtlijn op. Niet door streng te zijn, maar door mild te zijn en hen de juiste begeleiding te geven, zodat ze zich goed voelen."