Seizoensarbeiders mogen tijdens quarantaine prei telen in Aartrijke  

Groententeelster Hanne Vulsteke uit Aartrijke werkt met Bulgaarse seizoensarbeiders. Zij mogen uitzonderlijk werken tijdens hun quarantaine, omdat het om een essentiële sector gaat. "De prei moet nu worden geoogst en onze Bulgaarse seizoensarbeiders mogen dat doen. Ze worden vandaag wel nog getest en over 7 dagen nog eens."

Tijdens hun vrije tijd moeten ze wel binnen blijven. De Bulgaren wonen in een loods op de boerderij. Die loods is ingericht als leefruimte. "Ze mogen bijvoorbeeld niet naar de supermarkt de komende week. Wij zorgen dat ze alles hebben wat ze nodig hebben", zegt Hanne.

Administratief komt er wel veel bij kijken. "We moeten nu veel papieren invullen die je anders niet hebt. De regels zijn duidelijk, maar er is de laatste week weer veel veranderd. Het is een hele opdracht", vertelt de groententeelster.