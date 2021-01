Vlaamse regering wil verkoop van vastgoed digitaliseren tegen eind 2022: "Verkoop kan dan in paar werkdagen rond zijn"

Komaf maken met al dat opzoekingswerk

Als je vandaag een huis of appartement koopt of verkoopt, dan komt er heel wat opzoekingswerk bij. Notarissen en makelaars moeten nog altijd puzzelen om de nodige documenten bij elkaar te krijgen vooraleer vastgoed verkocht kan worden. Elk document moet bij wijze van spreken aangevraagd worden bij een andere dienst. Het gaat dan over de klassieke documenten zoals een EPC-attest, een bodemattest, keuring van elektriciteit, enzovoort.

Maar ook de mogelijke opschortende voorwaarden moeten nagekeken worden. Zo moet de notaris nagaan of er geen voorkooprecht op het vastgoed rust of dat er nog schulden verbonden zijn aan de gronden en hij moet ook nakijken of de kadastrale gegevens nog kloppen.

Al dat opzoekingswerk vraagt tijd. Dat is ook de reden waarom er vaak maanden verstrijken tussen het ondertekenen van het compromis en het verlijden van de akte. Dat kan sneller volgens de Vlaamse overheid, zeker in een gedigitaliseerde samenleving. Daarom lanceert ze Project Vastgoedinformatie.

Alle informatie moet digitaal beschikbaar zijn

Volgens Jan Jambon, Vlaams minister van digitalisering, is dat niet meer van deze tijd. "Alle gegevens die de notarissen en makelaars moeten opzoeken, zijn gewoon beschikbaar bij de overheid. We willen die gegevens nu ook digitaal beschikbaar stellen, in samenwerking met de vastgoedsector. Zo zal de overgrote meerderheid van de documenten via een paar muisklikken te vinden zijn."

Volgens Jambon zorgt de digitalisering ervoor dat het geen maanden meer moet duren vooraleer vastgoed effectief verkocht kan worden. "Als alle gegevens beschikbaar zijn in een grote databank, dan kan een verkoop al binnen een aantal werkdagen afgerond worden. De tijd tussen de beslissing om een aankoop te doen en de effectieve koop zal veel korter worden. Dat zal onze economie alleen maar ten goede komen."

Eind 2022 is het zover

De overheid wil vaart achter het project zetten. "Het is de bedoeling om een snelle verkoop al eind 2022 mogelijk te maken. Tegen dan moet het grootste deel van de gegevens en documenten over een onroerend goed al voor de volgende werkdag ter beschikking gesteld worden", aldus Jambon.