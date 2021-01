Voor het eerst in halve eeuw geen ambtenarenbal: "Geen alternatief, dus wachten tot 2022"

Met meer dan duizend zijn ze. De Vlaamse ambtenaren die op de eerste werkdag niet naar kantoor rijden, maar naar de Brusselse concertzaal Ancienne Belgique. Daar hebben ze al jaren een vaste afspraak voor het ambtenarenbal. Maar dat zal voor het eerst niet doorgaan. En dat is best historisch, vertelt organisator Patrick Vanhopplinus van Kunst en Vrije Tijd. "Het Ambtenarenbal organiseren we al 52 jaar op de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Zonder ook maar één editie over te slaan. Maar door corona konden we niet anders. We hebben zo lang mogelijk gewacht om een beslissing te nemen. Maar toen we zagen dat de cijfers niet beter werden, hebben we van ons hart een steen gemaakt. Er komt geen ambtenarenbal. Ook niet later op het jaar. Hoewel dat ons in budgettaire problemen brengt. Maar de traditie wil dat we het houden op de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Dus dat zal pas in januari 2022 zijn."