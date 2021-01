Voortaan vaste openingstijden voor Rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw

Burgemeester Jan Desmeth (N-VA): "We zorgen voor maximale openingstijden voor onze inwoners en het brede publiek. Maar ’s avonds is het niet de bedoeling om rond te hangen in de Rozentuin.”

De Rozentuin van Coloma is voortaan het hele jaar open van dinsdag tot en met zondag, vanaf negen uur, ook op feestdagen. Op maandag is de Rozentuin gesloten, tenzij dat een officiële feestdag is, dan is de Rozentuin wél open. De tuin sluit in de winter (1 oktober t/m 31 maart) om vijf uur 's avonds en in de zomer (1 april t/m 30 september) om acht uur 's avonds.