Dode bij lockdownfeestje in Lede tijdens oudejaarsnacht niet gestorven door geweld  

In Oordegem, bij Lede, overleed een vrouw van 59 in de nacht van oud naar nieuw in een appartement waar een lockdownfeestje aan de gang was. Andere feestvierders hadden zelf de hulpdiensten gecontacteerd. Om kwaad opzet uit te sluiten liet het parket een toxicologisch onderzoek uitvoeren. Intussen is de partner van de vrouw verhoord. Uit die eerste vaststellingen blijkt nu dat er geen kwaad opzet in het spel is. Hoe de vrouw dan wel is gestorven, is nog niet duidelijk.

Het feestje in het huis waar de vrouw overleed, mocht eigenlijk niet, omdat er meer mensen aanwezig waren dan toegelaten volgens de huidige coronaregels.