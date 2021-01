Waarom vaccineren we hier niet sneller, zoals in sommige andere landen? "Eerst kwaliteit, dan opschalen"

De Vlaamse overheid start vandaag met een informatiecampagne die mensen moet overtuigen om zich te laten inenten tegen het coronavirus. In een eerste fase zal de campagne zich richten op de woonzorgcentra, want af en toe duiken daar nog berichten op over twijfels over het coronavaccin, ook bij het personeel. Met folders en webinars probeert de overheid iedereen daar voldoende te informeren.

Het vaccin is veilig en heeft maar zeer milde bijwerkingen, benadrukt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg & Gezondheid nogmaals. "Wat pijn op de plaats van de injectie, soms wat koortsig. Maar die bijwerkingen gaan zeer snel over, zo zien we ook op de plekken waar we nu gevaccineerd hebben. De meeste mensen hebben er helemaal geen last van."