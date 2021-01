Werkgeversorganisatie Voka Oost-Vlaanderen niet blij met extra coronacontroles op werkvloer

Werkgeversorganisatie Voka Oost-Vlaanderen vindt de geplande extra coronacontroles bij bedrijven niet nodig. Vanaf deze week kunnen bedrijven inspecteurs over de vloer krijgen om te kijken of hun werknemers zoveel mogelijk thuis werken in deze coronatijden. “De controles zijn onnodig, iedereen doet z’n best en respecteert de regels”, klinkt het.