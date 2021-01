Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) wordt schepen in Antwerpen en treedt zo in de voetsporen van zijn vader Hugo

Willem-Frederik Schiltz is de zoon van de bekende Volksunie-politicus Hugo Schiltz. Als schepen treedt hij in de voetsporen van zijn vader, die schepen was in Antwerpen van 1995 tot 2000. Nochtans had Willem-Frederik Schiltz die politieke weg niet vooraf uitgestippeld. "Ik was een koppige tiener die zeker niet in de politiek zou gaan. Maar dan heb ik fantastische kansen gekregen en na de dood van mijn vader is het besef doorgedrongen dat de politiek me ligt en dat ik er goed in ben. Op het moment dat de kans komt dat je mee kan bouwen aan de stad waar je je kinderen veilig en gezond wil zien opgroeien, dan doet je dat toch iets."