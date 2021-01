Winkelstraten zo goed als leeg in West-Vlaanderen op eerste soldendag

"Zowel in Kortrijk, Roeselare als Brugge zijn de winkelstraten leeg", zegt Wouter Blomme van zelfstandigenorganisatie Unizo. "De federale regering had beslist om de eerste soldendag, die traditioneel op een zaterdag valt, wegens corona te verplaatsen naar een maandag, om een overrompeling te vermijden. Maar we zien dat de slinger nu wel heel fel doorslaat naar de andere kant. De solden zijn echt in mineur gestart."