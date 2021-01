Brand in duikshop Aarschot onder controle: "Perimeter even ingesteld door vele duikflessen in winkel"

Iets na twee uur deze middag brak er brand uit in een duikwinkel in het centrum van Aarschot. "Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en kregen ze de brand snel onder controle", zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). "Even werd ook een perimeter ingesteld omdat er in de winkel heel wat duikflessen worden opgeslagen. We konden geen enkel risico nemen, dus hebben we aan iedereen in een straal van 50 meter gevraagd om de woning te verlaten. Even hebben we er aan gedacht om de mensen onder te brengen in de stadsfeestzaal in Aarschot. Maar dat was niet nodig, want de brand was heel snel onder controle en iedereen kon opnieuw naar huis."