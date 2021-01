7.000 vaccins van Pfizer/BioNtech komen vandaag aan in Jessa Ziekenhuis: "We krijgen 15 minuten op voorhand telefoon"

"Voor de ontvangst moeten er heel wat procedures gevolgd worden. Die heeft de overheid de afgelopen maand met ons overlopen", vervolgt de hoofdapotheker. "Vandaag komen de vaccins toe. Ze worden vervoerd op droogijs. Je kan ze uiteraard niet aanraken, want dan loop je brandwonden op. We doen dus beschermde kledij aan, pakken de vaccins op de juiste manier uit en plaatsen ze in onze diepvries. Die vriest op -75 graden, zoals voorgeschreven. Deze namiddag ontdooien we een eerste deel, dat morgen geleverd wordt aan de woonzorgcentrum Triamant in Sint-Truiden. Die kunnen dan in de koelkast. Vooraleer de vaccins effectief de deur uit kunnen, moeten we ze morgen één voor één inspecteren." Niet elk vaccin vraagt om dezelfde werkwijze. Andere vaccins kunnen bijvoorbeeld altijd in een koelkast bewaard worden of zelfs op kamertemperatuur.

De bewoners van de woonzorgcentra Triamant in Sint-Truiden, het Melderthof in Lummen en Sint-Jozef in Pelt zijn de eerste Limburgers die het vaccin toegediend krijgen. Dat laatste woonzorgcentrum vervangt Immaculata in Pelt, van dezelfde groep. Daar is het aantal coronabesmettingen plots gestegen.