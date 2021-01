Alle diensten van Pelt zitten volgend jaar in één gemeentehuis

Het is de bedoeling dat alle diensten in de lente van 2022 naar Overpelt verhuizen. Het oude gemeentehuis aan het Kerkplein in Neerpelt wordt vanaf dan ook helemaal verbouwd en gemoderniseerd. "Daar wordt nadien de centrale bibliotheek in ondergebracht, daar zal ook de gemeenteraad vergaderen en zullen huwelijken en ontvangsten plaatsvinden. Vervolgens kunnen weer andere gebouwen een nieuwe functie krijgen of verkocht worden", aldus burgemeester Smeets. Die rekent erop dat tegen eind deze legislatuur heel de operatie achter de rug zal zijn.