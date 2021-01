Honderdtal mensen mogelijk besmet na fout bij onderhoud van toestel voor inwendig onderzoek in Antwerpen

Ongeveer 110 mensen die in oktober een inwendig onderzoek ondergingen in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen hebben de voorbije dagen een opvallende brief in de bus gekregen: het ziekenhuis nodigt hen uit hun bloed te laten controleren omdat ze mogelijk een infectie hebben opgelopen tijdens dat onderzoek, zo meldt Gazet van Antwerpen. Dat komt door een fout bij het onderhoud van het toestel dat hiervoor is gebruikt.