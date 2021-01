Bedevaart Dertienmaal in Hakendover gaat door, maar wel coronaproof

"Door het coronavirus zijn er wel enkele afspraken gemaakt om de bedevaart veilig te laten verlopen", zegt organisator Johan Dewolfs van het processiecomité. "De kerk zal enkel toegankelijk zijn tussen 9 en 22 uur. "Er zullen gescheiden looprichtingen aangegeven zijn naar de kerk toe en ook in het kerkgebouw. Er zal ook geen gezamenlijk vertrek zijn. Wandelen is enkel toegestaan in zijn eigen familiebubbel of in groepen van maximum 4 personen. Op het kerkhof en in de kerk is het mondmasker verplicht. Normaal gezien is er ook een middernachtzegening, maar die kan niet doorgaan wegens de avondklok", besluit Johan Dewolfs van het processiecomité.