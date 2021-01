Topmatch voor amateurvoetbalclub Thes Sport valt wellicht in het coronawater

Het gemeentebestuur van Tessenderlo heeft alle trainingen van voetbalclubs verboden omdat de coronacijfers niet goed zijn. Daardoor is het moeilijk voor de club om zich voor te bereiden op de match tegen KRC Genk op 3 februari. “Als we niet kunnen trainen, dan kunnen we ook niet spelen”, zucht voorzitter Wendy De Wit van Thes Sport. “Het zou sowieso al een moeilijke match zijn om als amateurclub tegen KRC te spelen, maar nu zijn de omstandigheden verre van ideaal.” Ook zouden er geen toeschouwers mogen aanwezig zijn in het stadion, dus voor de club zou de beleving dan toch anders zijn.