Diepvriesbedrijf schenkt voorraad ijsblokjes aan woonzorgcentra om vaccins koel te houden

"Het is een zeer moeilijk jaar geweest. Normaal gezien leveren we aan grote evenementen, zoals Tommorrowland, maar door corona zijn die er niet geweest. We willen iets kunnen terugdoen voor de zorgverleners. Hoe vlugger het virus het land uit is, hoe sneller we zelf ook terug aan de slag kunnen", zegt Chris Hullebusch van koelwaren Biebuyck.