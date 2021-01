Binnenkort extra toilet op Grote Markt in Sint-Niklaas: "Ook voor rolstoelgebruikers"

Omdat de horeca gesloten is door de coronamaatrgelen, staat op de Grote Markt in Sint-Niklaas een toiletwagen waar iedereen naar toilet kan. "Of toch niet iedereen," geeft schepen Bart De Bruyne (Groen) toe, "Gisteren kreeg ik de melding dat onze toiletwagen niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Ik ben meteen gaan kijken en het klopt." Het was oppositiepartij PVDA die de kat de bel aan bond. De stad benadrukt dat rolstoelgebruikers kunnen de openbare toiletten in het stadhuis kan gebruiken, maar beseft dat die enkel tijdens de openingsuren open zijn. "We gaan nu een extra rolstoelvriendelijke toiletwagen laten plaatsen, zodat rolstoelgebruikers ook buiten de openingsuren naat het toilet kunnen, " legt De Bruyne uit. De verhuurfirma is verwittigd en die komt de toiletwagen zo snel mogelijk plaatsen op de Grote Markt in Sint-Niklaas.