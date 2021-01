Samen online studeren in Brugge met blokstroom 

Op het kanaal kan je andere studenten zien terwijl ze werken. En om de twee uur is er een leuke creatieve pauze. Iemand geeft dan bijvoorbeeld kooktips voor op kot, je kan een kortfilm bekijken van een jonge, Brugse videograaf en er is zelfs een feestje gepland met plaatjes van lokale dj's.

"Samen blokken is nog altijd zeer populair bij jongeren. We bieden veel fysieke plekken aan in onze stad waar studenten samen kunnen blokken, maar voor de studenten thuis of op kot willen we ook iets doen", zegt schepen Mathijs Goderis. "Het is ook een gevoel van samenhorigheid om de blokkende studenten te zien en de leuke pauzes die door studenten worden ingevuld."

Blokstroom kan je volgen www.jongvolk.be