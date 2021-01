Borden met slogan "Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn" worden vernieuwd

De borden met de bekende slogan zijn de voorbije jaren vaak overschilderd en beklad. Onlangs nog werd een bord afgezaagd. Maar de gemeente heeft beslist om de borden "Waar Vlamingen thuis zijn" te vernieuwen. "Ik weet dat er discussie is over die slogan", zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). "Voor sommigen lijkt het alsof je niet welkom bent in Dilbeek tenzij je Vlaming bent. Maar de eigenlijke betekenis is: je bent welkom, maar respecteer dat je in een Vlaamse gemeente bent. Dit is historisch erfgoed dus willen we dat behouden. Borden kunnen plooien, maar visies blijven bestaan. Zodra de nieuwe borden klaar zijn, zullen ze in het straatbeeld verschijnen." (Lees verder onder de foto)