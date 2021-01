Brussel zet veertigtal controleurs in voor toezicht op quarantaine van reizigers

"In Brussel is er een veertigtal personen op het terrein die nagaan of de quarantaines gerespecteerd worden", vertelde Rudi Vervoort aan de Franstalige regionale tv-zender BX1. "We vragen dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Het is een collectieve inspanning. Het doel is niet om boetes op te leggen, maar om het naleven van de regels aan te moedigen."

Voor het opvolgen van de besmettingen en de quarantaines zijn in Brussel 250 mensen aan het werk in callcenters, met daarbovenop nog eens 44 controleurs die zich op het terrein begeven, verduidelijkt het kabinet van Brussels minister van Gezondheid Alain Maron.