Duitse bunker uit Tweede Wereldoorlog gevonden onder casino Middelkerke

Archeologen hopen deze week de bunker nog binnen te kunnen onderzoeken, op zoek naar sporen uit het dagdagelijks leven van de soldaten aan het front. De kans is ook groot dat er vlakbij nog een tweede bunker is. Dat staat zo in oude plannen die de gemeente nog heeft.

Het is nog niet duidelijk of de ontdekking de bouwplannen van het casino zullen vertragen. "Dat hangt af van de historische waarde van de bunker", zegt schepen van erfgoed Natacha Lejaeghere (LDD). "Het zou kunnen dat er een vertraging ontstaat, maar we moeten afwachten. Wij zijn positieve en optimistische mensen en zijn ervan overtuigd dat de bouw van het casino zeer vlot zal verlopen."