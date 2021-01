Civiele bescherming ontmantelt grote cannabisplantage in Gentse deelgemeente vlak bij politiekantoor

In het centrum van Oostakker, bij Gent, hangt een indringende cannabisgeur. De civiele bescherming is er al heel de voormiddag een plantage aan het ruimen in een voormalig Aziatisch restaurant. Het gaat om een professionele installatie op de eerste verdieping. De politie trof er deze ochtend honderden planten aan. Het pand waar de plantage ontdekt werd, ligt op amper 4 huizen van het politiecommissariaat verwijderd. Wie er achter de plantage zit en of er al arrestaties zijn gebeurd, is nog niet duidelijk.