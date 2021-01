Clara Cleymans speelt in nieuwe serie: "Ik heb de eerste aflevering samen met Jelle bekeken met een bang hartje"

Nog tot en met donderdag kan je op één kijken naar de nieuwe miniserie. Clara Cleymans was blij om terug op de set te mogen staan. "Het risico om zelf besmet te geraken was vrij klein, omdat Rik mijn enige tegenspeler was. Toch moesten we elke week een coronatest laten doen om op safe te spelen. Dat heeft gewerkt want er is niemand ziek geworden."



Ook het onderwerp van de serie was voor Cleymans een reden om mee in het project te stappen. "Het gaat over een koppel dat in een relatiecrisis zit en dan doet het wel eens deugd om alles eruit te mogen gooien tijdens het spelen. Laat ons eerlijk zijn: het is leuker om drama te spelen dan harmonie", vertelt Cleymans al lachend in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.



Voor de start van een nieuwe serie is er meestal een persvisie waar acteurs en journalisten naar de eerste aflevering kijken. Door corona kon dat niet, maar kregen de acteurs een link doorgestuurd om op de computer te kijken. "Dat durfde ik écht niet alleen en dus heb ik samen met mijn broer Jelle (Cleymans) gekeken met een bang hartje. Hij geeft altijd complimentjes en ik was eigenlijk heel blij met het resultaat", sluit Cleymans af.