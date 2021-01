Coronavaccins klaargemaakt voor transport woonzorgcentra: “We controleren elk flesje op barsten”

“We zijn deze ochtend begonnen met de ontdooiing”, legt De Mûelenaere verder uit. “We hebben elk flesje 1 voor 1 met een pincet moeten overbrengen naar de koelkast omdat ze te koud zijn om met de blote hand vast te pakken. We controleren elk flesje nu ook op barsten. Het kan zijn dat het glas barst door de thermische schok. We willen natuurlijk dat elke bewoner een goed vaccin krijgt, dus daarom is het belangrijk om te controleren of alles goed ontdooid is en dat er niets gebroken is.”

Morgen komen de eerste vaccins aan in het woonzorgcentrum in Aalter. “Vanaf volgende week gaat het tempo stevig omhoog. Dan moeten we 10 woonzorgcentra per dag bevoorraden. Nog een beetje geduld: de vaccins komen eraan!”