De eerste coronavaccins zijn aangekomen in Limburg

Het Jessa Ziekenhuis is één van de twee distributiecentra in Limburg, het andere is het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Van hieruit worden alle vaccins verdeeld naar een aantal woonzorgcentra in de provincie. Maar eerst moeten ze wel langzaam ontdooid worden vooraleer ze kunnen worden toegediend. Donderdag wordt dan het eerste vaccin toegediend in een Limburgs woonzorgcentrum, dat is het WZC Triamant Haspengouw in Velm (Sint-Truiden).