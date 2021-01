Discussie over openbare toiletten in Tremelo na enkele "incidenten"

Door de coronacrisis is niet alleen de horeca gesloten, maar ook hun toiletten. En dus zijn er minder plaatsen om naar de wc te gaan. En dat zorgt volgens oppositielid Paul Dams van Open VLD voor meer wildplassers. Zo zag hij een man tegen de kerk plassen, een andere inwoner vond menselijke uitwerpselen en een rolletje wc-papier. En dus moeten er mobiele, openbare wc's komen, zei Dams op de laatste gemeenteraad in Tremelo. Maar daar is de meerderheid niet op ingegaan. Schepen Nick De Rijck (N-VA): "Er zijn meer dan genoeg toiletten in Tremelo. In het gemeentehuis zijn er een stuk of zes, aan het zwembad een beetje verderop ook. En in de bibliotheek nog eens drie. Ik denk niet dat er veel gemeenten zijn waar je op zoveel plekken naar de wc kan gaan".