Door coronacrisis kopen we meer fietsen en wandelschoenen

Door de coronacrisis wordt er ook meer gewandeld. Daardoor is er ook meer vraag naar degelijke wandelschoenen. Bij buitensportwinkel Kariboe in Hasselt is de verkoop flink gestegen. "Bij de vrouwen is er een stijging met 60 procent, bij de mannen met 40 procent", vertelt manager Heikki Put.

Omdat er momenteel minder wandelschoenen geproduceerd worden in Europa is het voor de handelaars moeilijk om hun voorraad aan te vullen. "Er komt nog veel handenarbeid bij kijken. En onder meer door de regels rond afstand houden, is de productie gedaald."