Drie keer meer wandel- en fietsplannen gedownload op website van Natuurpunt sinds eerste lockdown

Vanaf de start van de coronacrisis, half maart vorig jaar, tot eind december werden er drie keer zoveel wandel- en fietsplannen gedownload van de website van Natuurpunt in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In totaal gaat het om ruim 210.000 plannen voor natuurgebieden in heel Vlaanderen. De website over het Mechels Rivierengebied werd het vaakst bezocht. De Liereman in Oud-Turnhout was het derde populairst, na Averbode Bos en Heide in Vlaams-Brabant.