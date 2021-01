Driemaal zoveel begrafenissen op  begraafplaats Evere

"Al de mensen die hier stierven, zelfs al zijn ze niet aan corona bezweken, moesten hier begraven worden, ze konden niet terugkeren naar hun land", zegt Ludo Beckers van de begraafplaats in Evere. "Voor de tweede coronagolf waren er wel repatriëringen mogelijk, behalve voor wie aan covid overleden was. En toch waren er bijna zoveel als de eerste golf". Ondertussen is de begraafplaats ook bekender geworden onder de Marokkaanse moslimgemeenschap: "Meer en meer moslims kiezen er voor om in België begraven toe worden omdat hun familie hier blijft wonen", besluit Beckers.