Natuur en Bos onderzoekt maatregelen om problemen met reeën en damherten in Drongengoedbos aan te pakken

De vele reeën en damherten eten jonge boompjes en planten op. En ze beschadigen de bomen met hun hoorns. Omdat de dieren de weg oversteken, gebeuren er ook meer verkeersongevallen. En dus zijn er extra maatregelen nodig, zegt Klaar Meulebrouck van Natuur en Bos. "We kunnen omheiningen plaatsen rond nieuwe aanplantingen zodat ze de jonge kiemplanten niet kunnen aanvreten," legt ze uit, "we kunnen verkeersremmers plaatsen op de weg. Of we kunnen overgaan tot jacht. Er zijn maatrgelen om dieren af te vangen, maar dat is zeer stresserend." En er is tenslotte de mogelijkheid om de dieren te verdoven en te verplaatsen. "Maar," besluit Meulebrouck, "dan verleg je het probleem gewoon en neem je de oorzaak niet weg."