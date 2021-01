Eerste lading coronavaccins voor Antwerpse woonzorgcentra geleverd in Sint-Augustinusziekenhuis Wilrijk

Vanmorgen kwamen de eerste aan: "Het zijn 6 trays, dat lijkt op pizzadozen, waarin telkens 195 vaccins inzitten. Dat is goed voor een kleine 6.000 rusthuisbewoners." In totaal zullen in het Sint-Augustinus 12.000 vaccins geleverd worden voor 78 woonzorgcentra in de Kempen.

"Morgen gaan we starten met het ontdooien en dan gaan ze op transport naar het eerste woonzorgcentrum dat we moeten beleveren. Dat is het Sint-Barbara in Herselt. Die staan ook al klaar met 9 prikploegen." Er zullen daarna dagelijks vaccins voor gebruik naar woonzorgcentra gebracht worden. "We zijn zeer verheugd dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen."