Project Homemates helpt vijftigplussers aan ideale huisgenoot: "Waarom na je 50ste niet samenwonen met vrienden?"

Michèle Eeckhout is eind de 50 en heeft zich ingeschreven voor het project. "Ik probeer dit al een paar jaar op m'n eentje te organiseren, maar ik heb het idee moeten opgeven," vertelt ze bij Radio 2 Oost-Vlaanderen, "wettelijk en praktisch lukt dat niet." Michèle is 5 jaar single en wil dat niet langer. Ze komt uit een traditioneel gezin, maar voor haar hoeft dat niet persé meer. "Belangrijkste is dat we matchen op vlak van levensstijl en min of meer dezelfde interesses hebben. Voor mij is dat muziek, cultuur en natuur." Met 1 of 2 samenwonen, maakt niet zoveel uit "Ik heb vroeger veel naar Friends gekeken," lacht ze, "en dat leek me wel leuk." Volgens initiatiefnemer Jean-Pierre Vyncke is het project ideaal om kosten te delen, de internet- en telecomkosten bijvoorbeeld. "En," legt hij uit, "je kunt ook je kleine zorgen met elkaar delen. Als iemand ziek is, kan de andere verzorgen. Dat zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel." Michèle Eeckhout voegt er nog aan toe: "Veel mensen zeggen me altijd dat ze niet alleen oud willen worden en zijn nog op zoek naar een partner. Maar dat hoeft toch helemaal geen liefdespartner te zijn."