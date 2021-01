Huizenprijzen stijgen opnieuw, maar verkoop daalt: "Mensen wilden vooral coronaproof kopen"

"Ondanks het feit dat we minder transacties hebben gekend, zien we dat die prijzen toch heel fel gestegen zijn", klinkt het bij Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. "Daar zijn hoofdzakelijk twee redenen voor: de inhaalbeweging in de tweede helft van het jaar. Er waren erg veel kandidaatkopers en de concurrentie was groot. Daardoor was er minder ruimte om te onderhandelen en zijn de prijzen gestegen."

"Daarnaast wilden mensen ook coronaproof kopen. Zo was er vooral interesse in woningen met een tuin, balkon of extra ruimte. Dat maakt natuurlijk dat je ook in een hogere prijsklasse zit."