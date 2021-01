Ivoor van olifanten nog steeds verkocht op eBay, maar onder schuilnamen

Het verhandelen van wilde dieren via het internet blijft een probleem, en het blootleggen van illegale activiteiten is moeilijk. Ondanks pogingen om de wet toe te passen, is de online vraag naar illegale producten van wilde dieren blijven toenemen en sinds het begin van deze eeuw is het aantal advertenties waarin die verkocht worden exponentieel gestegen.

In een aantal gevallen hebben verkopers hun toevlucht gezocht tot het gebruiken van 'codewoorden' om de verkoop van verboden voorwerpen te verbergen.

Onderzoekers van het Durrell Institute of Conservation and Ecology van de universiteit van Kent onderzochten de verkeerde weergave van materialen in de beschrijvingen in aanbiedingen van netsuke die verkocht werden op eBay UK. Netsuke zijn Japanse uitgesneden voorwerpen die vastgemaakt worden aan de riem van een traditionele kimono worden vastgemaakt en vaak zijn ze gemaakt uit olifantenivoor.

De onderzoekers kozen eBay omdat recente studies uitgewezen hadden dat de verkoop van ivoor er nog steeds doorging ondanks het feit dat het bedrijf in 2008 een richtlijn had uitgevaardigd die de verkoop ervan verbiedt. Het fenomeen blijft echter niet beperkt tot eBay.

De onderzoekers vergeleken de materialen waaruit de voorwerpen volgens de verkopers gemaakt waren, met hun eigen identificatie op basis van de foto's in de advertenties. Aangezien het niet ethisch verantwoord was de voorwerpen te kopen voor een analyse van het materiaal, bepaalden de onderzoekers dat het om echt olifantenivoor ging door de aanwezigheid te analyseren van zogenoemde Schreger-lijnen, een uniek patroon dat wordt aangetroffen in olifantenivoor.