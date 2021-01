Bûûmplanters maken na 1 jaar de balans op: "herplante kerstbomen sterven af als wortels geen water krijgen"

Zaterdag kunnen bomen ingeleverd worden in Schaarbeek in de "Bûûmkwekerij". In ruil voor je afgedankte kerstboom krijg je een fruitboom of een fruitstruik terug mee naar huis. En ondertussen worden er ook volop bomen geplant in de rand rond Brussel: "We gaan de volgende maanden in het kader van het gordelfestival 7.500 bomen planten, en we zijn net voor de kerstvakantie daarmee gestart in Sint-Pieters-Leeuw. Ook de volgende dagen worden er nog bomen geplant", zegt Bellemans. Wie zelf ook nog ruimte heeft om één of meerdere bomen te planten, mag dat laten weten via een mailtje aan Bûûmplanters.