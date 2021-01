Nieuwe methode ontdekt om omvang zee-ijs in verleden te reconstrueren

Als de concentratie van het zee-ijs stijgt of daalt, gebeurt hetzelfde ook met de algen die er in leven, en met de moleculen die ze achterlaten.



"We hebben aangetoond dat deze molecule een zeer goede proxy is voor de concentratie aan zee-ijs", zei Karen Wang, een doctoraatsstudent aan de Brown University in Rhode Island en de hoofdauteur van de studie. "De concentratie van deze molecule in sedimenten uit verschillende periodes zou ons kunnen toelaten de concentratie aan zee-ijs te reconstrueren in de loop van de tijd."

Een proxy is in de aardwetenschappen een grootheid die meetbaar is, zoals jaaringen in bomen, en die gebruikt kan worden om andere, niet direct meetbare grootheden uit het verleden te reconstrueren, zoals de temperatuur in het geval van jaarringen. Of de concentratie aan zee-ijs in dit geval.

Andere soorten alkenoon-moleculen worden al jaren gebruikt als proxy's voor de temperatuur van het zeeoppervlak. Bij verschilende temperaturen maken algen die op het zeeoppervlak leven verschillende hoeveelheden aan van alkenonen die C37:2 en C37:3 genoemd worden. Wetenschappers kunnen de verhouding tussen die twee moleculen in oceaansedimenten gebruiken om de temperatuur te schatten in het verleden.

C37:4 - waar deze studie om draait - werd lang beschouwd als een probleem voor de temperatuurmetingen. Het duikt op in sedimenten die afkomstig zijn uit de buurt van het Noordpoolgebied en verstoort de verhouding tussen C37:2 en C37:3.

"Dat was voornamelijk waarvoor het alkenoon C37:4 bekend stond, het in de war sturen van de temperatuurverhoudingen", zei Yongsong Huang. "Niemand wist waar het vandaan kwam en of het voor iets bruikbaar was. Sommige mensen hadden wel theorieën, maar niemand wist het zeker."

Huang is de belangrijkste onderzoeker van de studie en een professor aan de afdeling aard-, milieu- en planetaire wetenschap van de Brown University.