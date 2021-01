Kortrijk wil sneller vaccineren in woonzorgcentra: "Lever ons meer vaccins"

Morgen krijgen 130 bewoners in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk hun coronaprik. Dat zal volgens OCMW-voorzitter Philippe De Coene maar anderhalf uur duren. "Ik zie een grote gretigheid en ondernemingszin bij ons personeel. En de bewoners willen natuurlijk ook zo snel als mogelijk gevaccineerd worden. Ik begrijp dat we het moeten doen met de vaccins die er zijn. Maar eens die er zijn, kunnen we bijzonder snel aan de slag gaan. Daarom roep ik op om ons snel die vaccins te geven en dan kunnen we even snel vaccineren."

Sommige experts vinden dat het vaccineren bij ons te traag gaat. In andere landen gaat het sneller. Er is ook kritiek op de strategie om de rusthuisbewoners eerst te vaccineren. Dokter Stefaan Vandecasteele, de coronacoördinator voor AZ Sint-Jan Brugge Oostende, vindt dat het personeel van ziekenhuizen en woonzorgcentra sneller het vaccin moet krijgen. Want de verpleegkundigen en de andere zorgpersoneelsleden zitten op hun tandvlees. "Het is natuurlijk moeilijk om keuzes te maken. De rusthuisbewoners hebben het vaccin erg nodig. Maar als er een 3de golf zou komen, en zelfs zonder 3de golf, weet ik niet hoe lang het zorgpersoneel het nog zal volhouden."