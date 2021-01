Kristel is proefpersoon voor het coronavaccin: "Ik word boos als ik onzin hoor over haastwerk, alles gebeurt heel secuur"

Kristel Bert is nu 4 maanden testpersoon, het hele onderzoek zal 15 maanden duren. Eind september kreeg ze haar eerste vaccin, tijdens de herfstvakantie haar tweede. "Ik heb nog geen echte bijwerkingen ondervonden," vertelt ze, "Alleen telkens na het spuitje heb ik lichte koorts. En één keer heb ik ook echt hoofdpijn gehad. Ik heb dat nooit, daar leid ik uit af dat ik het echte vaccin gekregen heb, en geen placebo." Gisteren moest ze op controle naar het proefziekenhuis in Antwerpen. Haar bloed en urine werden grondig onderzocht. Om aan te tonen dat het allemaal serieus verloopt, haalt Kristel een anekdote aan: "Een aantal weken geleden kreeg ik telefoon van een van de begeleidende artsen. Ze hadden in m'n urine een lichte bacteriële afwijking gezien die niets te maken had met het vaccin. Maar ze wilden toch zeker weten of ik nergens last van had. Dat vind ik geruststellend en het geeft me het gevoel dat ze er serieus mee omgaan."