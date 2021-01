Laatste weduwe van veteraan uit Amerikaanse burgeroorlog (die eindigde in 1865) is overleden

Jackson trouwde in 1936 met James Bolin, die had beloofd haar financiële toekomst veilig te stellen met zijn pensioen. Hij was destijds 93 en zij 17. Bolin overleed in 1939, zijn echtgenoot trouwde daarna niet opnieuw. Zij had wel recht op een veteranenpensioen, maar heeft daar volgens de Sons of Union of the Civil War geen aanspraak op gemaakt.

De twee waren in contact met elkaar gekomen via Jacksons vader, die zijn dochter na elke schooldag naar de bejaarde veteraan dirigeerde om klusjes te doen.

De veteranenbond besteedt een Facebookpagina aan het verhaal van Helen Jackson (zie hieronder).